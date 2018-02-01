''عبدالعزيز فتحاوي'' في افتتاح السنة القضائية بالدار البيضاء : ''هذه المحكمة كانت مصنفة رسميا من الإدارة المركزية ضمن الخانة السوداء '' ﻿

افتتح ''عبد العزيز فتحاوي'' الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة وهو يتساءل ''لم أكن أدري أن هذا الصرح بأسواره الباردة ، وقاعاته الرمادية المصطلاة

''شوف تيفي''

افتتح ''عبد العزيز فتحاوي'' الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة وهو يتساءل ''لم أكن أدري أن هذا الصرح بأسواره الباردة ، وقاعاته الرمادية المصطلاة بلهيب مرافعات وأحكام الإعدام ، ستغدو اليوم شاعرية وردية ، وفيض التعجب لما تطلعت لهاماتكم التي شارفت عنان السماء ، بما تتقلدونه من مهام جسام تكفون بها الفرض وتعمرون بها الأرض'' .

وأضــاف ''في مثل هذا اليوم من سنة 2016 جلست منكم مكاني هذا ، لأعلن افتتاح السنة القضائية حينها ، وفي ذات الآن كان حفل تنصيبـي، وعن لي أن أعرض خطة عملي بهذه المحكمة الضخمة ، وانساب مني العنان على غير روية حتى قيل لي أني رفعت السقف عاليا ، ولم يسقط في يدي أو تبط ذلك ما بخبيئتي من همة ، لأني كنت أدرك عن مراس ما أنا مقبل عليه من أمر جلل ، خصوصا وأن هذه المحكمة كانت مصنفة رسميا من الإدارة المركزية ضمن الخانة السوداء ''.

وزاد قائلا: ''اشتغلنا وفق السياق العام للدولة الذي تبنى آنذاك التحديث والآجال المعقولة ، وإدراكا منا لحجم هذه المحكمة تجنبنا النمطية في العمل ، واعتمدنا الاشتغال بطريقة أفقية عوض الطريقة العموديـة التي تركـز الاختصاصـات في يد المسـؤول القضائي، وتم تفويض اختصاصات الرئيس الأول لرؤساء الغرف نواب الرئيس الأول حاليا، بحيث يعتبر كل رئيس غرفة رئيسا أول في غرفته ويتتبع القضايا من تسجيلها إلى توجيهها لمحكمة النقض ...''

واسترسل ما وفرته الإدارة المركزيـة من برامج رسمية واعتمادات ، قائلا: '' وإدراكا منا أنها وإن كانت توفر المعلومة القضائية في حينها ، فإن مواكبة الملفات ومراقبة سيرورتها من تسجيلها إلى حكمها إلى توجيهها لمحكمة النقض ، لابد فيه من اللمسة البشرية للمسؤول والعاملين معه ، فأحدثنا قسما لتدبير النجاعة القضائية ، يشتغل فيه مهندسون وتقنيـون وموظفـون ، يضيق المقام عن الاستفاضة في دقائق متعلقاته ، ولكنه يراقب الآجال التي يعتمدها القاضي في تصريف ملفاته ، وكاتب الضبط في آماد إجراءاته ، ابتداء من أمد الاستدعاء إلى توجيه الملفات لمحكمة النقض ''

وأردف '' ويخول مراقبة حتى الملفات المزمنة ومدى تصفيتها من طرف كل قـاض ، والخبـرات ، بل وحتى نسبة القضايا المنقوضة لدى كل غرفة ، وكذا مراقبة مدى التقيد بأوقات الجلسات ، وهذا البرنامج يخول المسؤول القضائي ورئيس كتابة الضبط مواكبة العمل يوميا بأقل جهد والتدخل في الحين للتوجيه والملاحظة ، وتجمع كل هذه المعطيات في نشرة قضائية يطلع عليها القضاة والموظفون ، بحيث أضحى العمل بالمحكمة كمرآة ، وقد لاقى هذا البرنامج استحسانـا من طرف اللجنـة الأوربية للنجاعـة القضائية''.

وأكــد أن هناك برامج أخرى محلية من ابتكار الخلية التقنية تعنى بالتبليغ وغيره ، هذا الأخير الذي أضحى محل خلية للتتبع تحت إشراف قاض من قضاة المحكمة .وتوج كل ذلك بتقنية المحاكمة عن بعد التي وإن كانت حاليا تفتقر للإطار القانوني، إلا أنها لا تعتمد إلا بموافقة الدفاع والمعتقل ، وقد أسهمت إلى حد كبير في تخفيف العبء من إكراه تنقيل ما لا يقل عن 400 معتقل يوميا جل ملفاتهم غير جاهزة .

واختتـــم أن هذه المناسبة ليست استقصاء لما فات بقدر ما هي استشراف لما هو آت ، '' وتعودنا أن نضع خارطة طريق وخطة عمل للعمل خلال السنة الجديـدة وأن يكون عملنا في إطار السياق العام كما أسلفت ، وخطة عملنا لهذه السنة لن تحيد عن توجه محكمة النقض''.