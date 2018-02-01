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مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 18:34 مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع
مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة
أعلنت جمعية خيرية في محافظة ''طبرجل'' بمنطقة الجوف السعودية مبادرة تهدف للحد من العنوسة والتشجيع على الزواج، من خلال تقديم دعم مالي بمبلغ 20 ألف ریال ''أكثر من 5 آلاف دولار'' أي ''5 مليون سنتيم'' لكل من يقدم

"شوف تيفي"

 أعلنت جمعية خيرية في محافظة "طبرجل" بمنطقة الجوف السعودية مبادرة تهدف للحد من العنوسة والتشجيع على الزواج، من خلال تقديم دعم مالي بمبلغ 20 ألف ریال "أكثر من 5 آلاف دولار" أي "5 مليون سنتيم" لكل من يقدم على الزواج من فتاة بلغت سن الثلاثین فأكثر.

وحسب موقع "أخبار 24" السعودي فقد حددت جمعية "البر" الخیرية عدة شروط للاستفادة من الدعم، من بينها ألا يقل عمر الزوجة عن 30 عامًا، وأن تكون من سكان المحافظة أو القرى التابعة لھا، وألا يكون سبق للزوج الاستفادة من الدعم المقدم من المبادرة.

وأكد الموقع السعودي أن رئیس مجلس إدارة الجمعیة، المھندس عبدالرحمن الحمید، قال إن على الأسر خفض تكالیف الزواج وعدم المبالغة في المھور تیسیرًا على الشباب وتحفیزًا لھم على الزواج.

وناشد الحمید يضيف الموقع المحسنين ورجال الأعمال وخطباء المساجد بدعم ھذه المبادرة حتى تحقق أھدافھا، لافتًا إلى أنھم يعتزمون الجلوس مع أصحاب قصور الأفراح لحثھم على خفض الإيجارات دعمًا للمبادرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزواج السعودية الزوجة العنوسة

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