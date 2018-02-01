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عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي''

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 17:52 عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي''
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية ساخنة، بعد أن أعلن القاضي عدم عرض

''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية ساخنة، بعد أن أعلن القاضي عدم عرض التسجيلات الصوتية الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي جمعت بين المعتقل ''حميد المهداوي'' و''البوعزاتي''، ما جعل هيئة الدفاع عن المعتقلين تدخل في مشادة كلامية حادة مع القاضي.

 وأوضح الموفد بأن المهداوي وفور إعلان القاضي علي الطرشي عن قراره، بدء في الصراخ قائلا: ''''أنا أريد تنفيذ قرار النيابة العامة التي سبق لها والتمست من مجلسكم الموقر عرض المكالمات الهاتفية حتى تكون محاكمتي عادلة''.

وأكد الموفد بأن النقيب محمد زيان المكلف بالدفاع عن المهداوي، دخل على الخط، وقال: '' ما دامت النيابة العامة تنازلت عن ملتمسها وقررت المحكمة عدم عرض المكالمات الهاتفية التي يتابع على إثرها المهداوي هذا يعني أن المحكمة اقتنعت ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه''، ليصرخ المهداوي مرة أخرى، قائلا: ''وطلقوني نمشي بحالي أنا راني مع الملك ومع الحكومة والجمعيات الحقوقية وراه عندي ملفات كثيرة غادي نفضحها''، قبل أن يعلن عن تضامنه مع بعض زملائه الصحافيين المتابعين في ملفات قضائية .

وأشار الموفد بأن أشغال الجلسة الساخنة ما تزال قائمة، حيث يتم الاستماع للمعتقل حميد المهداوي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة حميد المهداوي ناصر الزفزافي

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