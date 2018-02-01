 ''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء | بووز

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء

حكيــم بن شماش يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية | بوليتيك

''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل | بووز

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل | منوعات

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا | بووز

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا

العثماني بين نارين

''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 17:24 حكيــم بن شماش يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية | بوليتيك
''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية
أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن النموذج التنموي المغربي الذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى

''شـوف تيفي''

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن النموذج التنموي المغربي الذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقال بن شماش، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار ''رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد''، المنظم على مدى يومين تحت الرعاية الملكية إن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها المجالي، شكل غاية النموذج التنموي المغربي ونواته الصلبة، و''هو أمر ما فتئ الملك يوجه كافة الفاعلين المعنيين إلى استحضاره بشكل دائم''.

وأضاف أن ''النموذج التنموي المغربي المأمول والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وهي أسس لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر هدفين متلازمين ومترابطين هما الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية''.

وشدد على أن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، رؤية وبرمجة وتنفيذا ومتابعة وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني، كما يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.

وأوضح أن اختيار موضوع ''رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد''، جاء في سياق تجاوب وتفاعل مجلس المستشارين مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي دعا فيه الملك الحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات إلى المبادرة من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل تطور النموذج التنموي الوطني وتقديم الحلول للاختلالات التي تحد من فعاليته.

وذكر بن شماش بوجود رصيد على درجة كبيرة من الأهمية يمكن من ارتياد آفاق رحبة لإنجاز طموح البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. ويتمثل هذا الرصيد، حسب رئيس مجلس المستشارين، في المحددات والتوجيهات النيرة التي ما فتئ الملك يذكر بها في خطبه ، وكذا المرجعيات ذات القيمة المعيارية الدستورية والوطنية، وأيضا باستحضار الدلالات العميقة للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وما يرتبط به من مرجعيات أممية.

وحسب بن شماش، فإن نوعية الإجابات العملية التي ستتمخض عن أشغال المنتدى، ستشكل إسهاما قيما في مسار إعادة بناء النموذج التنموي الوطني ''الذي يريده الملك ونريده خطوة أرقى في الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد''.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين، تميزت بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين ، والتي تلاها مستشار الملك محمد السادس السيد عبد اللطيف المنوني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك بن شماس محمد السادس البرلمان المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي''

ولد اليازغي يتسلق المراتب في الـ سي دي جي وهذا هو منصبه الجديد | بوليتيك

ولد اليازغي يتسلق المراتب في الـ ''سي دي جي'' وهذا هو منصبه الجديد

الملك محمد السادس : العدالة بين الفئات والجهات هي جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية | بوليتيك

الملك محمد السادس : العدالة بين الفئات والجهات هي جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عـــاجل:هذا هو نص الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لأشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية | بوليتيك

عـــاجل:هذا هو نص الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس لأشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها | بــووز
منذ 4 دقائق

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎ | خبر اليوم

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026 | بــووز

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات | بــووز

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات

﻿

آخر المستجدات

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع
منذ 2 دقائق

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.