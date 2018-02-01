مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل ﻿

كشف باحثون إن امرأة متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفلها رضاعة طبيعية في أول حالة من نوعها.

"شوف تيفي"

كشف باحثون إن امرأة متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفلها رضاعة طبيعية في أول حالة من نوعها.

وحسب موقع قناة "بي بي سي" فقد أرادت امرأة في الثلاثين من عمرها أن ترضع طفلها بعدما قالت شريكتها الحامل إنها لا ترغب في القيام بذلك بنفسها، مشيرا إلى أن المرأة كانت قادرة على الرضاعة الطبيعية بعدما أخذت دورة علاجية تناولت فيها أقراصا واستخدمت مضخات سحب الحليب من الثديين.

وأكد الموقع المذكور أن خبيرة بريطانية، قالت إن البحث في هذه التجربة "المثيرة" يمكن أن يقود إلى حالات أخرى من الرضاعة الطبيعية للمتحولات جنسيا، حيث خضعت المرأة إلى علاج لتعويض هرمون الرضاعة الطبيعية لمدة ست سنوات لكنها لم تخضع لعملية جراحية بهدف تحويل جنسها عندما اتصلت بالأطباء بغية إرضاع الطفل رضاعة طبيعية.