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ولد اليازغي يتسلق المراتب في الـ ''سي دي جي'' وهذا هو منصبه الجديد

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 16:36 ولد اليازغي يتسلق المراتب في الـ سي دي جي وهذا هو منصبه الجديد | بوليتيك
ولد اليازغي يتسلق المراتب في الـ ''سي دي جي'' وهذا هو منصبه الجديد
لم تمض على التحاق نجل الكاتب الأول السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي محمد اليازغي، بصندوق الإيداع والتدبير سوى أربع سنوات فقط، عمل خلالها رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة ''ميدز''، قبل أن يرتقي يوم 13 فبراير

  شــــوف تيفي:

 لم تمض على التحاق نجل الكاتب الأول السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي محمد اليازغي، بصندوق الإيداع والتدبير سوى أربع سنوات فقط، عمل خلالها رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة ''ميدز''، قبل أن يرتقي يوم 13 فبراير الجاري إلى منصب أكبر داخل الذراع المالي والإقتصادي للدولة.

 المهندس عمر اليازغي النجل البكر لوزير إعداد التراب والسكنى والتعمير والبيئة في عهد حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، ترقى إلى منصب مدير عام مكلف بقطب التطوير المجالي في صندوق الإيداع والتدبير الذي تعود أغلب حصصه لملكية الدولة، وهو المنصب الذي يضعه في مرتبة المشرف الأول على مشاريع التطوير العقاري والتهيئة المجالية داخل هذه المجموعة الإقتصادية الكبرى.

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