عاجل وجد سار لصحاب الطاكسيات..شركة ''أوبر'' توقف أنشطتها بالمغرب ﻿

بعد 3 سنوات من ظهورها ووقوع مواجهات بين عاملين بها وأصحاب سيارات الأجرة، أعلنت شركة ''أوبر'' للنقل، يومه الإثنين، إيقاف أنشطتها بالمغرب، بسبب ما اعتبرته الشركة غياب إصلاح حقيقي بالمغرب، يهدف لإيجاد

''شوف تيفي''

بعد 3 سنوات من ظهورها ووقوع مواجهات بين عاملين بها وأصحاب سيارات الأجرة، أعلنت شركة ''أوبر'' للنقل، يومه الإثنين، إيقاف أنشطتها بالمغرب، بسبب ما اعتبرته الشركة غياب إصلاح حقيقي بالمغرب، يهدف لإيجاد حلول جديدة في مجال النقل.

وكشفت الشركة في بلاغها أن التطبيق، يستخدمه في المغرب 19 ألف مستعمل بشكل منتظم، حيث تم تخصيص 300 سائق، إلا أن غياب التنظيم وغياب إصلاح ومناخ إيجابي حول حلول النقل لم يسعف في إنزال تجربة التطبيق على أحسن وجه.



وأكدت الشركة وقوفها إلى جانب سائقيها 300 بشكل فردي، في انتظار انتهاء هذه المرحلة الانتقالية، وأكدت رغبتها في أن يكون المغرب مثالا للحلول الخاصة بالنقل.



