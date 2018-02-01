 عاجل.. انطلاق بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ﻿
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عاجل.. انطلاق بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 15:25 عاجل.. انطلاق بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي | سبور
عاجل.. انطلاق بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي
كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ ستنطلق

 "شوف تيفي"

 

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ ستنطلق ابتداء من تاريخ 20 فبراير 2018 عبر البوابة الرسمية للجامعةwww.frmf.ma، وكذا بنقط البيع المبينة أدناه.


ولقد حددت أثمنة تذاكر الولوج في 50 درهما بالنسبة للدرجة الأولى و30 درهما بالنسبة للدرجة الثانية.
نقط شراء وسحب التذاكر:
• مدينة الدار البيضاء:
• ملعب نجم الشباب (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت (
• المركب الرياضي محمد الخامس (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
• مركب محمد بنجلون (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
• دار الشباب البرنوصي (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
• مدينة المحمدية:
• مقر نادي اتحاد المحمدية (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
• مدينة الرباط:
• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك(
وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
الفترة المسائية: من الساعة الثانية عصرا إلى الساعة السابعة مساء.
ملحوظة:
• ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.
• ضرورة الإدلاء بالوصل تأكيد البيع مع الإدلاء بالبطاقة الوطنية عن سحب التذاكر المقتناة عن طريق الإنترنت.



 

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