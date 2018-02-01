خاص: 50 منخرطا ينتظرون فتح الإنخراط بالوداد للقيام بهذه الخطوة ﻿

اتفق حوالي خمسون شخصا من المنخرطين القدامى على تجديد انخراطهم بنادي الوداد الرياضي، فور فتح الناصيري باب الإنخراط بالنادي.

شــــوف تيفي:

اتفق حوالي خمسون شخصا من المنخرطين القدامى على تجديد انخراطهم بنادي الوداد الرياضي، فور فتح الناصيري باب الإنخراط بالنادي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" إن الإجتماعات التي عقدها المنخرطون القدامى، خلصت إلى ضرورة الضغط على الناصيري لفتح الإنخراط بالنادي في وجه الجميع قبل الجمع العام المقبل.

وشدد المنخرطون حسب المصادر نفسها، على ضرورة القيام بكل الإجراءات القانونية لحضور الجمع المقبل، بعدما تسربت أخبار عن نية الناصيري تحويل الوداد إلى شركة خلال محطة الجمع العام، مبرزة أن المنخرطين المذكورين مدعمين ببعض الرؤساء السابقين للفريق الأحمر.