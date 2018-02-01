الوداد الرياضي يعسكر في بوسكورة استعدادًا لكأس السوبر الإفريقي ﻿

أفادت مصادر لـ''شوف سبور''، أن الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي ، قرر برمجة معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء،

"شوف سبور"

أفادت مصادر لـ"شوف سبور"، أن الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي ، قرر برمجة معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، استعدادا للمباراة ضد مازيمبي الكونغولي برسم كأس السوبر الإفريقي.

وكشفت نفس المصادر، أن فوزي البنزرتي قرر إبعاد اللاعبين عن ضغط الجمهور، من أجل الاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة القوية.

ويذكر أن المباراة ضد مازيمبي الكونغولي برسم كأس السوبر الإفريقي ، التي ستجرى يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.