خبر سار لزبناء اتصالات المــغرب ﻿

حققت مجموعة اتصالات المغرب أرباحا صافية معدلة لحصة المجموعة تزيد عن 5,87 مليار درهم خلال 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4, 4 في المائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، بحسب النتائج الموطدة التي نشرتها

شـــــوف تيفي:

حققت مجموعة اتصالات المغرب أرباحا صافية معدلة لحصة المجموعة تزيد عن 5,87 مليار درهم خلال 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4, 4 في المائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، بحسب النتائج الموطدة التي نشرتها المجموعة اليوم الإثنين.

وأوضحت (اتصالات المغرب)، في بلاغ لها، أن النتيجة العملياتية الموطدة للمجموعة عرفت بدورها ارتفاعا ب 1,5 في المئة، وبلغت 17،16 مليار درهم، مشيرة إلى أن رقم المعاملات بلغ أزيد من 34,96 مليار درهم ، مسجلا انخفاضا محدودا بلغ 0,8 في المئة. وأضافت المجموعة أن قاعدة مجموع زبنائها ارتفعت بدورها بنسبة 5,5 في المئة (57 مليون زبون)، فيما سجلت التدفقات النقدية العملياتية المعدلة ارتفاعا ب 3,1 في المئة ، بالرغم من بلوغ المجموعة لمستوى مرتفع للاستثمارات يمثل 23 في المئة من رقم المعاملات .

وأبرز رئيس المجلس المديري ل(اتصالات المغرب)، السيد عبد السلام أحيزون، بهذه المناسبة، أن نمو نتائج المجموعة يدل على قدرتها على الصمود و وخفة الحركة في توقع تطورات السوق.

وأوضح السيد أحيزون، يضيف البلاغ، أن القدرة الكبيرة للمجموعة في التحكم في التكاليف وسياساتها الاستثمارية المربحة ، مكنتها من تحسين هوامشها، ولا سيما في الفروع الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات درهم خلال سنة 2017، لنشر الشبكات وإدخال أحدث الابتكارات التكنولوجية.

ويظهر تحليل نتائج المجموعة في سنة 2017 أن الأداء الجيد الذي حققته المجموعة يعود أساسا إلى المقاومة الجيدة لتطبيقات الاتصالات عبر شبكة الأنترنيت، وإلى النمو الكبير في صافي الدخل من العمليات الدولية.

وأوضح البلاغ أنه خلال سنة 2017، حققت أنشطة المجموعة في المغرب مبيعات بلغت أكثر من 20,48 مليار درهم، بانخفاض قدره 3,6 في المئة.

وحققت حظيرة الهاتف المحمول ، التي بلغ عدد زبائنها 18,5 مليون زبون في نهاية دجنبر بارتفاع بنسبة 0,9 في المئة في سنة واحدة، رقم معاملات 13,33 مليار درهم، بانخفاض قدره 5,5 في المئة مقارنة بسنة 2016.

وبالمقابل، سجلت حظيرة الهاتف الثابت نموا مستمرا بنسبة 5,2 في المئة ليصل إلى 1,7 مليون خط. لتتمكن خدمات الهاتف الثابت والأنترنيت من تحقيق رقم معاملات بلغ 8,96 مليار درهم، بارتفاع قدره 1,5 في المئة مقارنة بسنة 2016.

أما بالنسبة للأنشطة الدولية، فقد سجلت رقم معاملات بلغ 15,73 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 2,7 في المئة مقارنة بالعام السابق.