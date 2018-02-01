إغـــلاق أكــبر مــطرح للنفايات بالمغرب ﻿

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، إغلاق أكبر مطرح للنفايات بالمغرب، الواقع بمنطقة مديونة، بحلول شهر أبريل المقبل، حيث سيتم فتح مطرح آخر جديد بجواره.

"شوف تيفي"

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، إغلاق أكبر مطرح للنفايات بالمغرب، الواقع بمنطقة مديونة، بحلول شهر أبريل المقبل، حيث سيتم فتح مطرح آخر جديد بجواره.

وبحســب ما ذكرت جريدة "المساء" في عددها يومه الاثنين، فإن الفضاء الجديد يمتد على مساحة 35 هكتارا، هو عبارة عن أرض في ملكية مجلس المدينة، سيتم دفن النفايات في قطعة مؤقتة منها تبلغ مساحتها 7 هكتارات، خلال فترة انتقالية مدتها سنة ونصف، بعدها يتعين على مجلس المدينة طرح مناقصة دولية لبناء وحدة لمعالجة النفايات، سيكون هدفها الأول هو منع تسرب المياه الراشحة إلى الفرشة المائية.

وأضــافت ذات المصادر أن معالجة النفايات الجديدة تتطلب استثمارا إجماليا يتراوح بين 3 و5 مليارات درهم، ويناقش أعضاء مجلس المدينة، حاليا، هذه المسألة مع وزارة التنمية المستدامة، التي خصصت للمجلس مبلغ 220 مليون درهم من قبل، لكن المجلس يمكن أن يلجأ إلى الاقتراض من أجل توفير التمويل الكافي لإنجاز المشروع.