فضيحة.. فتيات مغربيات بغاو يشاركوا في حفلة ديال الشواذ والسحاقيات..وها شنو قالوا+صور ﻿

نشرت إحدى المثليات المغربيات الشهيرات بمواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا خاصا بتنظيم حفلة شواذ وسحاقيات، ما جعل العشرات من الفتيات والشواذ، يتفاعلن حيث أكدن عن رغبتهن في المشاركة في هذه الحملة.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى المثليات المغربيات الشهيرات بمواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا خاصا بتنظيم حفلة شواذ وسحاقيات، ما جعل العشرات من الفتيات والشواذ، يتفاعلن حيث أكدن عن رغبتهن في المشاركة في هذه الحملة.

وحسب الإعلان الخاص بهذه الحفلة فقد أجريت نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الهولندية أمستردام، ومن خلال التعليقات، فقد تبين مشاركة بعض السحاقيات والشواذ المعروفين بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الناشطة الفيسبوكية التي نشرت الإعلان الخاص بهذا الحفل معروفة بدعمها للمثلية ودفاعها عن الشواذ.