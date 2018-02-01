 عاجل..جريمة بشعة تهز طنجة: تلميذ منقطع عن الدراسة قتل تلميذ أمام مؤسسة تعليمية ﻿
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عاجل..جريمة بشعة تهز طنجة: تلميذ منقطع عن الدراسة قتل تلميذ أمام مؤسسة تعليمية

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 12:57 عاجل..جريمة بشعة تهز طنجة: تلميذ منقطع عن الدراسة قتل تلميذ أمام مؤسسة تعليمية | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة بشعة تهز طنجة: تلميذ منقطع عن الدراسة قتل تلميذ أمام مؤسسة تعليمية
اهتز حي ''مسنانة'' بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما قام تلميذ منقطع عن الدراسة بقتل تلميذ أمام الإعدادية الثانوية ''بدر''، بعد أن وجه له طعنات بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي "مسنانة" بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما قام تلميذ منقطع عن الدراسة بقتل تلميذ أمام الإعدادية الثانوية "بدر"، بعد أن وجه له طعنات بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية المسمى "م.ب" البالغ من العمر قيد حياته 17 سنة، وخلال استعداده لدخول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، تفاجأ بالمعني بالأمر وهو يوجه له طعنات على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض بسبب تصفية حسابات بينهما.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لإيقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

 

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المغرب شوف تيفي جريمة المؤسسة التعليمية الطعن

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