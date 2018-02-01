الرجاء الرياضي مهدد بعقوبات قاسية من جامعة لقجع بسبب حسبان ﻿

بات فريق الرجاء الرياضي، مهددا بتلقي عقوبات قاسية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، بسبب عدم احترام رئيس الفريق الأخضر الأجل المحدد من قبل الجامعة بعقد جمع عام في أجل 30 يوما، أي قبل 22 فبراير

"شوف سبور"

بات فريق الرجاء الرياضي، مهددا بتلقي عقوبات قاسية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، بسبب عدم احترام رئيس الفريق الأخضر الأجل المحدد من قبل الجامعة بعقد جمع عام في أجل 30 يوما، أي قبل 22 فبراير الجاري.

وأكدت صحيفة "الصباح"، أن جامعة لقجع من المرتقب أن تفرض عقوبات قاسية، كغرامة خمسة آلاف درهم، وقد تصل إلى خصم النقاط أو الإنزال إلى درجة موالية، إذ لم يحترم قرار لجنتي الأخلاقيات والحكامة.

وأضافت الصحيفة، أن مهلة الاستدعاءات المتعلقة بالجمع العام انتهت في سابع فبراير الجاري، ما يعني أنه حتى لو دعا حسبان إلى جمع عام في الفترة المتبقية من المهلة سيكون غير قانوني، حسب القانون الأساسي للنادي.

وأوضحت الصباح، أن المادة 106 من القانون التأديبي للجامعة الملكية لكرة القدم، تنص على أن العقوبات المتعلقة بعدم احترام قرار صادر عن إحدى لجان الجامعة، من غرامة مالية إضافة إلى إحدى العقوبات التي يحددها الفصل نفسه، بمنع انتداب لاعبين وخصم النقاط، أو الإنزال إلى الدرجة الموالية أوالتشطيب على النادي، أو منع الشخص المعني بالأمر من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.