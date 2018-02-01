بالفيديو .. واقعة غريبة في كرة القدم ... حكم ينهى المباراة قبل 11 دقيقة من نهايتها .. وها علاش ﻿

في واقعة غربية عن ملاعب كرة القدم، قام حكم مباراة برازيلية بين فيتوريا وباهيا، يوم أمس بعد طرد خمسة لاعبين من الفريق صاحب الأرض في مواجهة شهدت العديد من المشاحنات بين لاعبي الفريقين، مما أدى لتوقف

"شوف سبور"



في واقعة غربية عن ملاعب كرة القدم، قام حكم مباراة برازيلية بين فيتوريا وباهيا، يوم أمس بعد طرد خمسة لاعبين من الفريق صاحب الأرض في مواجهة شهدت العديد من المشاحنات بين لاعبي الفريقين، مما أدى لتوقف المباراة قبل 11 دقيقة على نهايتها.

وكانت النتيجة في المباراة -التي جرت ضمن منافسات بطولة ولاية باهيا لكرة القدم- هي التعادل بهدف، عندما أصبح برونو بيسبو تاسع لاعب بالمجمل، والخامس من فيتوريا الذي يحصل على البطاقة الحمراء، وفي ظل الحاجة لوجود سبعة لاعبين على الأقل في كل فريق، اضطر الحكم لإيقاف اللقاء.

وافتتح دينلسون التسجيل لصالح فيتوريا بالدقيقة 33، لكن فينيسيوس عادل النتيجة من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

واحتفل فينيسيوس برقصة استفزازية أمام جماهير فيتوريا، مما أثار غضب لاعبي الفريق المضيف. وتبادل اللاعبون اللكمات، وطرد الحكم خمسة لاعبين بواقع ثلاثة من باهيا ولاعبين من فيتوريا.

وطُرد لاعبان آخران بواقع لاعب من كل فريق، بعد دقيقتين من استئناف اللعب مع انتقال التوتر إلى المدرجات.

وقبل 13 دقيقة على النهاية، حصل لاعب رابع من فيتوريا على بطاقة حمراء، مما أدى لأن يركل بيسبو الكرة بعيدا احتجاجا على القرار ليحصل على الإنذار الثاني ثم يُطرد لينتهي اللقاء.