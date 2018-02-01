 ''داليا فودز'' تديم جودة إنتاجها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء | بووز

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء

حكيــم بن شماش يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية | بوليتيك

''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل | بووز

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل | منوعات

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا | بووز

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا

العثماني بين نارين

''داليا فودز'' تديم جودة إنتاجها

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 11:45 داليا فودز تديم جودة إنتاجها | اقتصاد
''داليا فودز'' تديم جودة إنتاجها
قامت ''داليا فودز'' وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب بتجديد شهادتها وفقا لمعيار إيزو9001 نظام إدارة الجودة وإيزو 22000 نظام إدارة سلامة الأغذية.

شوف تيفي

 

قامت ''داليا فودز'' وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب بتجديد شهادتها وفقا لمعيار إيزو9001 نظام إدارة الجودة وإيزو 22000 نظام إدارة سلامة الأغذية.

وقد حصلت على هذه الشهادات سنة 2014 وتم تجديدها هذه السنة لدورة جديدة لـ 3 سنوات وذلك بعد التدقيق من قبل أفنور.

وحسب ما كشف عنه بلاغ صادر من شركة « داليا فودز » توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن داليا التزمت منذ بداية هذا العقد بسياسة سلامة الأغذية وجودتها وفقا لمعايير صارمة ومعترف بها دوليا.

هذا ومن بين أهداف ''داليا فودز'' التحسين المستمر لمنتجات وخدمات داليا فودز، تنظيم أفضل والتحكم في العمليات، دينامية جديدة للشركة على التزامات ملموسة تضمن نتائح واضحة، تعبئة الموظفين حول أهداف ملموسة تضمن جودة متناسقة للخدمات، وضمان أمن وسلامة المنتوجات على طول سلسلة الإنتاج، زيادة رضا الزبناء، تقييم أداء النشاط وفعالية نظام الجودة وسلامة الأغذية.

وأضاف البلاغ، أن هذا التجديد تميز من خلال الانتقال إلى إيزو 9001 لنسخة 2015، والتي تشمل الابتكارات وخاصة في مجال إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بكل خدمة ومراقبة مقدمي الخدمات الخارجية وإدارة معرفة الشركة ودمج نظام إدارة الجودة والسلامة الغذائية في الاستراتيجية الشاملة للشركة، وبالتالي فإن شهادة إيزو 9001 تقوم على مبادئ إدارة الجودة والتي تهدف إلى ضمان منتجات للمستهلكين تستجيب تماما للمعايير بشكل موحد.

أما بالنسبة لشهادة الإيزو 22000 فهي تشمل جميع أنشطة السلسلة الغذائية وخاصة تصنيع وتعبئة وشحن المنتجات انطلاقا من الصناعات الغذائية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي داليا قطاع الصناعات الغذائية اقتصاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبر سار لزبناء اتصالات المــغرب | اقتصاد

خبر سار لزبناء اتصالات المــغرب

ســابقة.. المغرب يطلق كبسولة فضائية وهذا دورها | اقتصاد

ســابقة.. المغرب يطلق كبسولة فضائية وهذا دورها

مجلس الجالية المغربية في الخارج يكرم مجموعة من الشباب المغاربة المتميزين المقيمين بالمهجر خلال المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب | اقتصاد

مجلس الجالية المغربية في الخارج يكرم مجموعة من الشباب المغاربة المتميزين المقيمين بالمهجر خلال المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب

المغرب طموح ليصبح منصة ثقافية لإفريقيا وجسرا نحو أوروبا | اقتصاد

المغرب طموح ليصبح منصة ثقافية لإفريقيا وجسرا نحو أوروبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها | بــووز
منذ 6 دقائق

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎ | خبر اليوم

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026 | بــووز

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات | بــووز

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات

﻿

آخر المستجدات

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع
منذ 4 دقائق

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.