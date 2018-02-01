''داليا فودز'' تديم جودة إنتاجها ﻿

قامت ''داليا فودز'' وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب بتجديد شهادتها وفقا لمعيار إيزو9001 نظام إدارة الجودة وإيزو 22000 نظام إدارة سلامة الأغذية.

شوف تيفي

قامت ''داليا فودز'' وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب بتجديد شهادتها وفقا لمعيار إيزو9001 نظام إدارة الجودة وإيزو 22000 نظام إدارة سلامة الأغذية.

وقد حصلت على هذه الشهادات سنة 2014 وتم تجديدها هذه السنة لدورة جديدة لـ 3 سنوات وذلك بعد التدقيق من قبل أفنور.

وحسب ما كشف عنه بلاغ صادر من شركة « داليا فودز » توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن داليا التزمت منذ بداية هذا العقد بسياسة سلامة الأغذية وجودتها وفقا لمعايير صارمة ومعترف بها دوليا.

هذا ومن بين أهداف ''داليا فودز'' التحسين المستمر لمنتجات وخدمات داليا فودز، تنظيم أفضل والتحكم في العمليات، دينامية جديدة للشركة على التزامات ملموسة تضمن نتائح واضحة، تعبئة الموظفين حول أهداف ملموسة تضمن جودة متناسقة للخدمات، وضمان أمن وسلامة المنتوجات على طول سلسلة الإنتاج، زيادة رضا الزبناء، تقييم أداء النشاط وفعالية نظام الجودة وسلامة الأغذية.

وأضاف البلاغ، أن هذا التجديد تميز من خلال الانتقال إلى إيزو 9001 لنسخة 2015، والتي تشمل الابتكارات وخاصة في مجال إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بكل خدمة ومراقبة مقدمي الخدمات الخارجية وإدارة معرفة الشركة ودمج نظام إدارة الجودة والسلامة الغذائية في الاستراتيجية الشاملة للشركة، وبالتالي فإن شهادة إيزو 9001 تقوم على مبادئ إدارة الجودة والتي تهدف إلى ضمان منتجات للمستهلكين تستجيب تماما للمعايير بشكل موحد.

أما بالنسبة لشهادة الإيزو 22000 فهي تشمل جميع أنشطة السلسلة الغذائية وخاصة تصنيع وتعبئة وشحن المنتجات انطلاقا من الصناعات الغذائية.