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عـــــاجل:بعد التدخل الملكي.. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة يأمر بفتح بحث قضائي لاستجلاء أسباب وظروف حادث طنجة

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 11:18 عـــــاجل:بعد التدخل الملكي.. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة يأمر بفتح بحث قضائي لاستجلاء أسباب وظروف حادث طنجة | مجتمع
عـــــاجل:بعد التدخل الملكي.. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة يأمر بفتح بحث قضائي لاستجلاء أسباب وظروف حادث طنجة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية إخرى إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام الناقلة

شــــوف تيفي:

 

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية إخرى إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة، أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.

وذكر بلاغ لوكيل الملك اليوم الاثنين، أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.

 

 

 

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