 مُــثير.. شوفو أشنو وقع فسينمــا ميغاراما بسبب الفيلم الجديد لنبيل عيوش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء | بووز

فيديو : هذا ما قاله اللاعب اسماعيل بلمعلم في أول تصريح له بعد التوقيع في صفوف الرجاء

حكيــم بن شماش يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية | بوليتيك

''حكيــم بن شماش'' يعرج على النموذج التنموي المغربي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل | بووز

شاهد هدف مراد باتنا في التشامبيونز أمام الدحيل

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل | منوعات

مثير..متحولة جنسيا تمكنت من إرضاع طفل

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا | بووز

فيديو : أهداف مباراة اتحاد طنجة و الراسينغ البيضاوي 2-1 ... اتحاد طنجة في الصدارة مؤقتا

العثماني بين نارين

مُــثير.. شوفو أشنو وقع فسينمــا ميغاراما بسبب الفيلم الجديد لنبيل عيوش

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 10:49 مُــثير.. شوفو أشنو وقع فسينمــا ميغاراما بسبب الفيلم الجديد لنبيل عيوش | ثقافة و فنون
مُــثير.. شوفو أشنو وقع فسينمــا ميغاراما بسبب الفيلم الجديد لنبيل عيوش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن استياء عارما عم قاعة العرض بسينما ميغاراما بالدارالبيضاء، ليلة الأحد ،بسبب الفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش ''غازية''.

شـــــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن استياء عارما عم قاعة العرض بسينما ميغاراما بالدارالبيضاء، ليلة الأحد ،بسبب الفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش "غازية".

و قد تفاجأت بعض العائلات بمشاهد اعتبروها خادشة بالحياء تضمنها فيلم "غازية" ليغادروا القاعة وسط صراخ و استنكار كبيرين قبل تتم الفيلم.

وعاد المخرج نبيل عيوش بفيلم مطول جديد يحمل عنوان "غزية" يعرض في القاعات السينمائية ،حيث يحكي الفيلم عن أشخاص يحاربون الظلم الاجتماعي في المجتمع المغربي، وانطلاقا من خمس قصص وقعت بين عام 1980 حتى اليوم يجسد الفيلم معاناة أغلبية صامتة تشترك في مقاومتها ونضالها ضد الفوراق الاجتماعية والدينية حسب مخرج الفيلم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مخرج نبيل عيوش غازية ميغاراما كازا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. فنانة لبنانية تثير ضجة بسبب صورها العارية | ثقافة و فنون

بالصور.. فنانة لبنانية تثير ضجة بسبب صورها العارية

هذه هي حقيقة وفاة النجم العالمي سلفستر ستالون | ثقافة و فنون

هذه هي حقيقة وفاة النجم العالمي سلفستر ستالون

وفاة ممثل مصري إثر أزمة قلبية | ثقافة و فنون

وفاة ممثل مصري إثر أزمة قلبية

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة | ثقافة و فنون

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها | بــووز
منذ 7 دقائق

مؤثر و بالفيديو..أم التلميذة اللي شرملاتها صاحبتها القاصر بزيزوار فيه التومة بالقنيطرة..بنتي بغات تنتاحــــر و كناشد الملك محمد السادس يشوف من حالها

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎ | خبر اليوم

خبر اليوم.. الفتاة اللي تعرضات للتشرميل بواسطة شفرة حلاقة بالقنيطرة ستخضع لعملية جراحية‎

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026 | بــووز

العثماني ..استراتجية الحكومة فمجال السلامة الطرقية مزالة مستمرة حتى لسنة2026

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات | بــووز

ابن وزان رشيد العدول لشوف تيفي:بْــديت كنغني غير مع العيالات

﻿

آخر المستجدات

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من 30 سنة | مجتمع
منذ 5 دقائق

مثير..شكون بغا يتزوج..للحد من العنوسة: مكافأة مالية كبيرة لكل شخص يتزوج بفتاة تبلغ من العمر أكثر من

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد حمدا لله بعد الهدف | بووز

فيديو : المغربي وليد أزارو يسجل هدفه الـ15 في الدوري المصري مع الأهلي أمام النصر ومدرب الأهلي يسجد

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي | بووز

فيديو : يوسف العرابي يسجل ثنائية في دوري أبطال آسيا والشوالي يقول أنت القناص يا العربي

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند ولادي | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي يصرخ..''أنا مع الملك و الحكومة..طلقوني نمشي عند

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.