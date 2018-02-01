مُــثير.. شوفو أشنو وقع فسينمــا ميغاراما بسبب الفيلم الجديد لنبيل عيوش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن استياء عارما عم قاعة العرض بسينما ميغاراما بالدارالبيضاء، ليلة الأحد ،بسبب الفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش ''غازية''.

شـــــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن استياء عارما عم قاعة العرض بسينما ميغاراما بالدارالبيضاء، ليلة الأحد ،بسبب الفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش "غازية".

و قد تفاجأت بعض العائلات بمشاهد اعتبروها خادشة بالحياء تضمنها فيلم "غازية" ليغادروا القاعة وسط صراخ و استنكار كبيرين قبل تتم الفيلم.

وعاد المخرج نبيل عيوش بفيلم مطول جديد يحمل عنوان "غزية" يعرض في القاعات السينمائية ،حيث يحكي الفيلم عن أشخاص يحاربون الظلم الاجتماعي في المجتمع المغربي، وانطلاقا من خمس قصص وقعت بين عام 1980 حتى اليوم يجسد الفيلم معاناة أغلبية صامتة تشترك في مقاومتها ونضالها ضد الفوراق الاجتماعية والدينية حسب مخرج الفيلم.