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عاجل.. اعتقال الإعلامية المصرية الشهيرة ريهام سعيد

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 10:39 عاجل.. اعتقال الإعلامية المصرية الشهيرة ريهام سعيد | دولي
عاجل.. اعتقال الإعلامية المصرية الشهيرة ريهام سعيد
قامت الشرطة المصرية بالقاهرة، يومه الإثنين، بتسليم الإعلامية ريهام سعيد إلى قسم شرطة السلام أول، بعد صدور قرار حبسها في واقعة ''اختطاف الأطفال'' في برنامجها صبايا الخير''.

"شوف تيفي"

 

قامت الشرطة المصرية بالقاهرة، يومه الإثنين، بتسليم  الإعلامية ريهام سعيد إلى قسم شرطة السلام أول، بعد صدور قرار حبسها في واقعة "اختطاف الأطفال" في برنامجها صبايا الخير".

وحسب موقع "الوطن" المصري فإن حبس ريهام سعيد يأتي تنفيذا لقرار حبس الإعلامية لمدة 4 أيام، حيث تم وضعها داخل غرفة الحجز المخصص للنساء، لحين عرضها على قاضي المعارضات صباح الأربعاء المقبل.

وأشار الموقع ذاته أن نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المعروض على "قناة النهار"، والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على اختطاف أطفال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإعلامية ريهام سعيد السجن صبايا الخير

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