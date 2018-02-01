عاجل.. ميكانيكي ينتحر شنقا بالقرب من الإقامة الملكية بالمضيق ﻿

اهتزت مدينة المضيق قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع انتحار شخص في عقده السادس، شنقا بالغابة المقابلة لأحد الفنادق المصنفة المشهورة، والقريبة من الإقامة الملكية.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة المضيق قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع انتحار شخص في عقده السادس، شنقا بالغابة المقابلة لأحد الفنادق المصنفة المشهورة، والقريبة من الإقامة الملكية.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بميكانيكي مراكب صيد من مواليد سنة 1950، يقيم بحي السلام مدينة المضيق رفقة زوجته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشاكل أسرية قد تكون وراء انتحاره.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تستمع في هذه اللحظات لزوجة الهالك الذي تم نقل جثته إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.