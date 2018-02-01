 120 ألــف ريــال غـرامة على القرني للسطو على كتاب ﻿
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120 ألــف ريــال غـرامة على القرني للسطو على كتاب

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 10:10 120 ألــف ريــال غـرامة على القرني للسطو على كتاب | دولي
120 ألــف ريــال غـرامة على القرني للسطو على كتاب
كسب ورثة الدكتور عبدالرحمن باشا قضية رفعت على الشيخ عائض_القرني لسطوه على كتاب والدهم ''صور من حياة الصحابة''، حيث قدم القرني قراءة حرفية من الكتاب خلال تقديمه برنامجا باسم '' هذه_حياتهم''، وتكلم فيه عن

"شــوف تيفي"

كسب ورثة الدكتور عبدالرحمن باشا قضية رفعت على الشيخ عائض_القرني لسطوه على كتاب والدهم "صور من حياة الصحابة"، حيث قدم القرني قراءة حرفية من الكتاب خلال تقديمه برنامجا باسم " هذه_حياتهم"، وتكلم فيه عن مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك خلال البرنامج الذي من المفترض أن القرني مؤلفه.


وفي هذا الصدد جاء في الحكم إلزام المدعى عليه بدفع غرامة 30 ألف ريال بسبب انتهاكه حقوق الملكية الفكرية، وإلزام الإذاعة التي بثت البرنامج بإيقاف إعادة حلقات البرنامج، وأيضا إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 120 ألف ريال سعودي لشركة دار الأدب الإسلامي، حسب ما أورده موقع "العربية نت".


وذكر محامي ورثة باشا، عبدالرحمن اللاحم لـ"العربية.نت"، أن الورثة تقدموا بدعوى ضد الشيخ القرني، وذلك لسطوه على جزء من كتاب والدهم، وتقديمه باسمه في برنامج إذاعي، وتابع "قام الشيخ بقراءة من كتاب موكلي نصاً دون زيادة أو نقصان، وهو لم يعتقد أن في هذا تجاوزاً لقانون الحماية الفكرية، واعتبر أن الموضوع حقا متاحا للجميع، وبعد تقديم الدعوى أمام لجنة الحماية الفكرية، استمرت القضية قرابة 5 سنوات من عام 1434هـ، وكان خلالها يطلب محاولات للصلح دون جدوى، وتم بعدها رفع الدعوى قضائيا، وحصلنا على الحكم أعلاه، وسوف نستأنفه لاعتراضنا على الحكم، لأننا نعتبره مخففا".

 

 

‫شوف تيفي

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