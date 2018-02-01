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سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 03:25 سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو | دولي
سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو
كشفت مصادر مطلعة أن تراجـــع عائدات البترول دفع نظام الجنرالات الجزائري إلى التراجع عن تمويل صفقة تسلح جديدة لفائدة البوليساريو كما أوقف مخططا كانت قيادة الجبهة ترمي من خلاله إلى بناء مقر لها في

''شـوف تيفي''

كشفت مصادر مطلعة أن تراجـــع عائدات البترول دفع نظام الجنرالات الجزائري إلى التراجع عن تمويل صفقة تسلح جديدة لفائدة البوليساريو كما أوقف مخططا كانت قيادة الجبهة ترمي من خلاله إلى بناء مقر لها في الكركرات ، بعدما اقتنت بالفعل حفارات ضخمة لهذا الغرض.

وحسب مصادر ''المساء'' فقد تراجعت الجزائر عن صفقة تسلح مع روسيا، كان سيتم تزويد الجبهة بموجبها بأسلحة صغيرة لتقوية قدرة مسلحيها على حرب العصابات وذهبت المصادر ذاتها إلى أن تراجع عائدات النفط أثر بشكل كبير على الميزانية المخصصة لتسليح جبهة البوليساريو.

وأوضحــت المصادر نفسها أن تراجع التدفقات المالية الجزائرية على الجبهة أضر بمخطط وضعه زعيم البوليساريو ، إبراهيم غالي، لتشييد مقر في المنطقة العازلة، ضمن مخطط أكبر لنقل بعض مخيمات تندوف إلى المنطقة.

وحسب مصادر مقربة من زعيم البوليساريو فإنه منذ توليه المنصب بدأ يخطط لتغيير مقر الجبهة، إلا أن ذلك المشروع لم يتم تجسيده.

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