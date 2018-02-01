البرنامج الكامل للدفاع الجديدي في رحلته إلى غينيا بيساو ﻿

يسافر فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ليلة يومه الأحد مكتملة الصفوف إلى غينيا بيساو، استعدادا لمواجهة فريق بنفكيا، برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

'' شوف سبور''

يسافر فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ليلة يومه الأحد مكتملة الصفوف إلى غينيا بيساو، استعدادا لمواجهة فريق بنفكيا، برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

وقرر الطاقم التقني للفريق خوض حصة تدريبية لإزالة العياء، يوم غد الإثنين على أن يتدرب يوم الثلاثاء على أرضية ملعب المباراة، فيما تنطلق المباراة يوم الأربعاء على الساعة الثانية بتوقيت غرينتش.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى المغرب يوم الجمعة المقبل، حيث يصل إلى مطار محمد الخامس في حدود الساعة الثامنة صباحا.

يشار إلى أن مباراة الذهاب كانت انتهت لصالح الدفاع الجديدي بحصة عريضة 10-0.