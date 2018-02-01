 مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو | دولي

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو

كارسيلا للجمهور المغربي : نَملك مقوّمات مُقارعة البرتغال وإسبانيا.. وسنتأهل لثُمن نهائي المونْديال | بووز

كارسيلا للجمهور المغربي : نَملك مقوّمات مُقارعة البرتغال وإسبانيا.. وسنتأهل لثُمن نهائي

مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذيةغلفود 2018 | دولي

مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018''

عاجل ... حريق بالسوق الأسبوعي لاولاد فرج بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل ... حريق بالسوق الأسبوعي لاولاد فرج بإقليم الجديدة

الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني | دولي

الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني

وأخيرا الأحزاب المشاركة في الحكومة تختار يوم غد الاثنين لتوقيع ميثاق الأغلبية وتداعيات تصريحات عبد الإله ابن كيران قد تعصف بها | بوليتيك

وأخيرا الأحزاب المشاركة في الحكومة تختار يوم غد الاثنين لتوقيع ميثاق الأغلبية وتداعيات تصريحات

صــــادم وبالفيــديو .. هذه هي المرأة التي دفنت حية عن طـريق الخطأ وهي على قيد الحياة | دولي

صــــادم وبالفيــديو .. هذه هي المرأة التي دفنت حية عن طـريق الخطأ وهي على قيد الحياة

المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب 2018 يغلق أبوابه .. وهذه هي الإحصائيات الكاملة لعدد الزوار والإقبال على الكتاب | مجتمع

المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب 2018 يغلق أبوابه .. وهذه هي الإحصائيات الكاملة لعدد الزوار والإقبال

هـــــاذشي بزاف .. وزارة الصحة في قلب فضيحة أخرى .. طبيب بمستشفى داء السل يتحرش بمريضات .. (تفــاصيل صادمة) | بوليتيك

هـــــاذشي بزاف .. وزارة الصحة في قلب فضيحة أخرى .. طبيب بمستشفى داء السل يتحرش بمريضات .. (تفــاصيل

العثماني بين نارين

مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018''

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 02:08 مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذيةغلفود 2018 | دولي
مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018''
تعرف الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية ''غلفود 2018''، التي افتتحت فعالياتها ،اليوم الأحد بدبي، مشاركة مغربية متميزة من خلال جناح يمتد على أزيد من 530 متر مربع تشرف عليه المؤسسة المستقلة

''شوف تيفي''

 تعرف الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية ''غلفود 2018''، التي افتتحت فعالياتها ،اليوم الأحد بدبي، مشاركة مغربية متميزة من خلال جناح يمتد على أزيد من 530 متر مربع تشرف عليه المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، يعرض مختلف المنتوجات الغذائية التي يشتهر بها المغرب.

ويبرز هذا الجناح الذي يتشكل من فضائين يهمان ''الغذاء العالمي'' و ''الزيوت والذهون''، غنى العرض المغربي القابل للتصدير من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الصناعات الغذائية (زيت الزيتون ،زيت الأركان، الزيتون المعلب ، التوابل ، الأسماك المعلبة ، الكسكس ، العجائن ، التوابل ، النباتات العطرية ، الشاي ، السكر ، الحلويات ، الشوكولاته ، عصير الفاكهة والجبن، الخ ...).

وقال مدير إنعاش الصادرات والتنمية في المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، المهدي الغريب، أن المغرب يحضر بقوة في هذا المعرض، الذي يتوقع أن يستقطب أزيد من 90 ألف زائر، من خلال مشاركة 60 شركة تعرض مختلف المنتوجات الغذائية ذات الجودة العالية التي يتميز بها المغرب، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجـــدير بالذكر أن المعرض الذي يستمر إلى غاية 22 فبراير الجاري، يعرف مشاركة 5000 عارضا من أزيد من 180 بلدا ينشطون في مجالات المشروبات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والحبوب واللحوم والدواجن والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مشاركة مغربية معرض ومع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو | دولي

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو

الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني | دولي

الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني

صــــادم وبالفيــديو .. هذه هي المرأة التي دفنت حية عن طـريق الخطأ وهي على قيد الحياة | دولي

صــــادم وبالفيــديو .. هذه هي المرأة التي دفنت حية عن طـريق الخطأ وهي على قيد الحياة

مثير...المغرب يوجه ضربة موجعة لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون | دولي

مثير...المغرب يوجه ضربة موجعة لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القديوي يرد بنبرة غاضبة..الزنيتي كيبقى أحسن حارس فالبطولة و أنا هضرت على المرحلة و على نقط الضعف و القوة | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

القديوي يرد بنبرة غاضبة..الزنيتي كيبقى أحسن حارس فالبطولة و أنا هضرت على المرحلة و على نقط الضعف و القوة

كامارا لشوف تيفي..ربحنا حيث تبعنا مزيان خطة المدرب البنزرتي | خارج البلاطو

كامارا لشوف تيفي..ربحنا حيث تبعنا مزيان خطة المدرب البنزرتي

لاعب فريق سريع واد زم لشوف تيفي:خبرة الوداد كانت السبب في الخسارة ديالنا | خارج البلاطو

لاعب فريق سريع واد زم لشوف تيفي:خبرة الوداد كانت السبب في الخسارة ديالنا

خضروف يعترف بعد خساراة الرجاء في الكلاسيكو..غادي نحاولو نركزو على المقابلات القادمة و منعودوش نفس الأخطاء | خارج البلاطو

خضروف يعترف بعد خساراة الرجاء في الكلاسيكو..غادي نحاولو نركزو على المقابلات القادمة و منعودوش نفس الأخطاء

﻿

آخر المستجدات

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو | دولي
منذ 4 ساعات

سبحان مبدل الأحوال...بسبب أزمتها المالية الخانقة الجــزائر تــوقف صفقـة لتسليح البوليساريــو

كارسيلا للجمهور المغربي : نَملك مقوّمات مُقارعة البرتغال وإسبانيا.. وسنتأهل لثُمن نهائي المونْديال | بووز

كارسيلا للجمهور المغربي : نَملك مقوّمات مُقارعة البرتغال وإسبانيا.. وسنتأهل لثُمن نهائي

مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذيةغلفود 2018 | دولي

مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018''

عاجل ... حريق بالسوق الأسبوعي لاولاد فرج بإقليم الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل ... حريق بالسوق الأسبوعي لاولاد فرج بإقليم الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.