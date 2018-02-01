مشاركة مغربية متميزة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية''غلفود 2018'' ﻿

تعرف الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية ''غلفود 2018''، التي افتتحت فعالياتها ،اليوم الأحد بدبي، مشاركة مغربية متميزة من خلال جناح يمتد على أزيد من 530 متر مربع تشرف عليه المؤسسة المستقلة

''شوف تيفي''

تعرف الدورة الثالثة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية ''غلفود 2018''، التي افتتحت فعالياتها ،اليوم الأحد بدبي، مشاركة مغربية متميزة من خلال جناح يمتد على أزيد من 530 متر مربع تشرف عليه المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، يعرض مختلف المنتوجات الغذائية التي يشتهر بها المغرب.

ويبرز هذا الجناح الذي يتشكل من فضائين يهمان ''الغذاء العالمي'' و ''الزيوت والذهون''، غنى العرض المغربي القابل للتصدير من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الصناعات الغذائية (زيت الزيتون ،زيت الأركان، الزيتون المعلب ، التوابل ، الأسماك المعلبة ، الكسكس ، العجائن ، التوابل ، النباتات العطرية ، الشاي ، السكر ، الحلويات ، الشوكولاته ، عصير الفاكهة والجبن، الخ ...).

وقال مدير إنعاش الصادرات والتنمية في المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، المهدي الغريب، أن المغرب يحضر بقوة في هذا المعرض، الذي يتوقع أن يستقطب أزيد من 90 ألف زائر، من خلال مشاركة 60 شركة تعرض مختلف المنتوجات الغذائية ذات الجودة العالية التي يتميز بها المغرب، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجـــدير بالذكر أن المعرض الذي يستمر إلى غاية 22 فبراير الجاري، يعرف مشاركة 5000 عارضا من أزيد من 180 بلدا ينشطون في مجالات المشروبات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والحبوب واللحوم والدواجن والعلامات التجارية الكبرى والأطعمة العالمية.