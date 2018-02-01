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الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 01:14 الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني | دولي
الـســعودية وإســـرائــيل يتفقـــان على النظام الإيــراني
اتفقت السعودية وإسرائيل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انتهت أعماله الأحد على ضرورة مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، من جهتها قالت إيران إنها ليست مسؤولة عن الصراعات بالشرق الأوسط، بل

 ''شــوف تيفي''

 اتفقت السعودية وإسرائيل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انتهت أعماله الأحد على ضرورة مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، من جهتها قالت إيران إنها ليست مسؤولة عن الصراعات بالشرق الأوسط، بل إسرائيل وأميركا.

وتحت عنوان إسرائيل والسعودية يجدان قاسما مشتركا في مؤتمر ميونيخ للتحذير من توسع إيران أشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى وحدة خطاب كل من تل أبيب والرياض ، ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حث صناع السياسة على تجنب ما وصفه خطأ مفاوضي ميونيخ الذين فشلوا في الوقوف ضد أدولف هتلر قبل ثمانين عاما خوفا من إثارة الصراع، حسب ما أورده موقع قناة ''الجزيرة''.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على العالم أن يحاسب إيران إزاء سلوكها العدواني وإنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري في النظام الإيراني لكي تعامل كبلد طبيعي، وقال في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن إن مشكلات منطقة الشرق الأوسط بدأت مع ثورة الخميني عام 1979، وإن إيران تركز على تصدير الثورات بدلا من تحقيق التنمية لشعبها، وأضاف أنه ينبغي على طهران وقف دعم ما وصفه بالإرهاب.

هـــذا ولفت الوزير السعودي إلى أن الثورة الإيرانية غذت الطائفية في المنطقة، وأن الدستور الإيراني يتضمن تصدير الثورة الإيرانية ولا يعترف بالمواطنة ويعتقد أن أي شيعي في أي مكان تابع لإيران.

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