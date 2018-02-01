وأخيرا الأحزاب المشاركة في الحكومة تختار يوم غد الاثنين لتوقيع ميثاق الأغلبية وتداعيات تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' قد تعصف بها ﻿

تستعد الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تتكون من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الدستوي، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم

''شـوف تيفي''

تستعد الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تتكون من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الدستوي، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، للتوقيع على ''ميثاق الأغلبية''.

وفي هذا الصدد اختارت الأحزاب المشاركة في الحكومة توقيع ميثاق أغلبيتها يوم غد الاثنين 19 فبراير 2018 ابتداءً من الساعة السادسة مساء (18:00) بمركز استقبال الندوات التابع لوزارة التجهيز بحي الرياض (CAC) بالرباط، حسب ما أورده الموقع الرسمي لـ''البيجيدي''.

هذا وقد عرفت أحزاب التحالف الحكومي خلال الأيام الأخيرة حربا كلامية غير مسبوقة بين بعـض القيادات السياسية المحسوبة عليها والتي اختار أغلبهم عقد مؤتمرات مجالسهم الوطنية ولجانهم المركزية قبيل التوقيع للتعبير عن استيائها من تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي اختار مؤتمر شبيبة حزبه لقصف الأحزاب المتحالفة مع صديقه ''العثماني'' ووضعه في مأزق سياسي كبير.