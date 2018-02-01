صــــادم وبالفيــديو .. هذه هي المرأة التي دفنت حية عن طـريق الخطأ وهي على قيد الحياة ﻿

كما سبق وأشرنا إلى القصة الغريبة التي وقعت في إحدى المدن البرازيلية، بعدما دُفِنت امرأة حيةً عن طريق الخطأ ووُضِعت داخل نعشها وهي واعية، لمدة 11 يوماً، قبل أن تُصارع للخروج من القبر.

''شــوف تيفي''

كما سبق وأشرنا إلى القصة الغريبة التي وقعت في إحدى المدن البرازيلية، بعدما دُفِنت امرأة حيةً عن طريق الخطأ ووُضِعت داخل نعشها وهي واعية، لمدة 11 يوماً، قبل أن تُصارع للخروج من القبر.

وتبعا لذلك فقد نشر موقع ''مترو'' البريطاني مقطع فيديو لاستخراج تابوت سيدة برازيلية دُفِنت حية عن طريق الخطأ، ووضِعت داخل نعشها لمدة 11 يوماً، صارعت فيها للخروج من القبر، وأوضح الموقع أن روز أنجيلا دوس سانتوس (37 سنة) قد حاولت دون جدوى الهرب من تابوتها الخشبي الذي أُحكِم إغلاقه بعد أن دُفِنت داخله وهي على قيد الحياة.