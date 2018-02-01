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المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب 2018 يغلق أبوابه .. وهذه هي الإحصائيات الكاملة لعدد الزوار والإقبال على ''الكتاب''

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 23:42 المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب 2018 يغلق أبوابه .. وهذه هي الإحصائيات الكاملة لعدد الزوار والإقبال على الكتاب | مجتمع
المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب 2018 يغلق أبوابه .. وهذه هي الإحصائيات الكاملة لعدد الزوار والإقبال على ''الكتاب''
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أن الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2018، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم الأحد، سجلت رقما هاما على مستوى الزوار وصل إلى 520 ألف زائر من مختلف الأعمار ، محققة بذلك

''شوف تيفي''

 

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أن الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2018، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم الأحد، سجلت رقما هاما على مستوى الزوار وصل إلى 520 ألف زائر من مختلف الأعمار ، محققة بذلك زيادة بنسبة تصل إلى 50،72 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، بشكل يعكس جاذبية المعرض.

وذكر بلاغ للوزارة حول حصيلة الدورة 24 للمعرض، أن هذه الأخيرة تميزت باستضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف، ممثلة بوفد رسمي وثقافي وفني ترأسته وزيرة الثقافة المصرية، إلى جانب عدد هام من الكتاب والمبدعين ومندوبي المؤسسات البحثية والأكاديمية، وقد شارك في المعرض، يضيف البلاغ، أكثر من 700 عارض مباشر وغير مباشر، يمثلون 45 بلدا، قدموا رصيدا وثائقيا جاوز 125.000 عنوان، تمثل نسبة الصادر منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة 52 ، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأبرزت الوزارة، من جانب آخر، أن العناوين المعروضة قد غطت مختلف الحقول المعرفية، حيث مثل منها حقل الأدب نسبة 21 في المائة، يليه كتاب الطفل بنسبة 16 في المائة، والعلوم الاجتماعية بنسبة 15 في المائة، والديانات بنسبة 9 في المائة، والعلوم الحقة والتطبيقية بنسبة 8 في المائة، والتاريخ والجغرافيا بنسبة 7 في المائة، والفلسفة بنسبة 6 في المائة، والاقتصاد والقانون بنسبة 6 في المائة، واللغات بنسبة 6 في المائة، والفنون بنسبة 2 في المائة، بالإضافة إلى العموميات بنسبة 4 في المائة.

وزاد البلاغ أن الوزارة قد حرصت، مع شركائها، على أن يعكس الرصيد الوثائقي المعروض قيم التعايش التي تطبع المغرب، مستبعدة كل إصدار يمس بثوابت المملكة أو يزدري بالأديان أو يحرض على الكراهية والعنف أو العنصرية.

وفي ما يخص البرنامج الثقافي العام، الذي شكل فضاء للنقاش الحر وللجدل ولتداول الأفكار، أشار البلاغ إلى أنه قد عرف إسهام وزارة الثقافة والاتصال وعدد هام من المؤسسات الوطنية ودور النشر والجمعيات والمراكز الثقافية، مبرزا أنه قد بلغ عدد فقراته 791 نشاطا، توزع على الندوات واللقاءات والتوقيعات، بالإضافة إلى البرنامج الخاص بالأطفال، بينما وصل عدد المشاركين في البرنامج إلى 1566 متدخلا، من المغرب ومن العالم العربي ومن الخارج.

وجـــدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، نظم من قبل وزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع الوكالة المغربية لدعم الاستثمارات والصادرات ــ مكتب المعارض، وذلك تحت الرعاية الملكية ، والحضور الفعلي لولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي افتتح فعالياتها يوم الخميس 8 فبراير الجاري.



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