هـــــاذشي بزاف .. وزارة الصحة في قلب فضيحة أخرى .. طبيب بمستشفى داء السل يتحرش بمريضات .. (تفــاصيل صادمة) ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة ''بيان '' توضيحي و طلب إنصاف مرضى داء السل والتي رفعت إلى وزير الصحة من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتوعية و محاربة داء السل والذي يتضمن التبليغ عن ملفات توثــق لحوادث

"شــوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بنسخة "بيان " توضيحي و طلب إنصاف مرضى داء السل والتي رفعت إلى وزير الصحة من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتوعية و محاربة داء السل والذي يتضمن التبليغ عن ملفات توثــق لحوادث بلغت حد الجرم، والتي يعاقب عليها القانون .

وفي هذا الصدد أوضح "البيان" فيما يخص مجانية العلاج من داء السل " لازالت جمعيتنا تسجل إلى حدود كتابة هذه الأسطر حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل (التشخيص بالأشعة و التحاليل البيولوجية) بالإضافة لتعدد حوادث السرقات بالمستشفى و الاتجار في أجهزتها وكلها مضبوطة في محاضر الشرطة ، الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية ضد المتورطين إلى اليوم ".

وأضــاف "البيان" أنه تم تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى وأن الجمعية الوطنية للتوعية و محاربة داء السل سبق و أصدرت بلاغا في الموضوع مطالبة الوزارة الوصية باستدعاء الطبيب المتحرش (ع ك) و التحقيق معه حول ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات .

كما أن الجمعية و في إطار متابعتها لتطورات هاته القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مستغربة " لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟ ومن الذي يدعمه ؟ وإيمانا منا بأننا في دولة الحق و القانون ، ودستور بلادنا يربط المسئولية بالمحاسبة، فنحن من داخل الجمعية الوطنية للتوعية و محاربة داء السل، كلنا أمل في غيرتكم عن هذا القطاع الذي تقلدتم شؤونه".

واختتم "البيان" أنه تم وضع الملف الكامل لكل هاته الحوادث و الخروقات، وطالبت الجمعية بإنصاف مرضى داء السل، و إنصاف مستشفى الأمراض الصدرية مولاي يوسف بالرباط، هاته المعلمة الصحية التاريخية، كما نددت الجمعية بقوة انتهاك الحقوق الصحية للمرضى.