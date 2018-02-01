جمهور الرجاء يتعرض لاعتداء من مجهولين بعد نهاية مباراة كلاسيكو الرباط ﻿

تعرضت بعض الجماهير الرجاوية، اليوم الأحد، لاعتداء من مجهولين في طريق العودة إلى مدينة الدار البيضاء بعد نهاية مباراة كلاسيكو الرباط أمام فريق الجيش الملكي برسم الجولة 17 من منافسات البطولة

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تعرضت بعض الجماهير الرجاوية، اليوم الأحد، لاعتداء من مجهولين في طريق العودة إلى مدينة الدار البيضاء بعد نهاية مباراة كلاسيكو الرباط أمام فريق الجيش الملكي برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأصيبت سيارات الجماهير الرجاوية بالحجارة في الطريق السيار الذي يربط بين الرباط والدار البيضاء، من مجهولين علما أن اللقاء انتهى لصالح العساكر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وحسب عدد من جماهير الفريق الأخضر، الذين تابعوا المباراة، فإن عددا كبيرا من السيارات التي كانت تقل جماهير الرجاء البيضاوي، تعرضت للرشق بالحجارة من طرف بعض الأشخاص، الذين اعترضوا سبيلهم، على الطريق السيار.





