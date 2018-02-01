مثــــير.. بعدما أباح زواج المتعة والموسيقى.. الشيخ الأنجري : من حق أي مواطن مغربي أن يكون ملحدا لا دينيا أو نصرانيا أو يهوديا ﻿

في خضم النقــاش الموسع والذي يروج بين رجال الدين والفكر داخل المغرب خلال الشهور الأخيرة ، والذي ينصب حول الحريات في الاعتقاد والاصطدام القانوني والشرعي الذي يعرفه هذا الطرح الشيء الذي يدفع بعض

"شــوف تيفي"

في خضم النقــاش الموسع والذي يروج بين رجال الدين والفكر داخل المغرب خلال الشهور الأخيرة ، والذي ينصب حول الحريات في الاعتقاد والاصطدام القانوني والشرعي الذي يعرفه هذا الطرح الشيء الذي يدفع بعض الملاحدة والنصارى واليهود إلى التحفظ عن إعلان ديانتهم والتشهير بمعتقداتهم لما قد يخلف لهم ذلك من الناحية الاجتماعية والقانونية من عواقب وخيمة خرجة الشيخ الطنجي الأنجري بتدوينة مثيرة في الموضوع.

وفي هــذا الصــدد كتب محمد ابن الأزرق الأنجري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء يومه الأحد، تدوينة لقيت نقاشا حادا وردود فعل متباينة حيث أكد أن " من حق أي مواطن مغربي أن يكون ملحدا لادينيا أو نصرانيا أو يهوديا..." وأردف "ولا يجوز منع أي شخص من الردة عن الإسلام أو عقابه..."

وأضــاف صاحب كتاب "زواج المتعة" في تدوينته قائلا: "لكن ليس من حق اللاديني أو المتنصر أن يقدم نفسه في الظاهر أنه مسلم يبحث في التراث وينتقد الموروث..." ونوه ببعض من يوافقونه الرأي مشددا على ضرورة الصراحة في الخطاب، مضيفا "عليه أن يكون شجاعاً مثل حامد عبد الصمد ورشيد الحمامي ؛ فإنهما صريحان في خطابهما، صادقان في حربهما الفكرية على الإسلام مهما خبطا وتناقضا، يعجبني الشخص الواضح الصريح".