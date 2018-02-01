 المستشار الملكي المعتصــم ينفي ماجاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير ''أسامة الخليفي'' ﻿
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المستشار الملكي المعتصــم ينفي ماجاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير ''أسامة الخليفي''

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 21:50 المستشار الملكي المعتصــم ينفي ماجاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي | بوليتيك
المستشار الملكي المعتصــم ينفي ماجاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير ''أسامة الخليفي''
نـــفى المستشار الملكي محمد المعتصم ما جاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي، بشأن اللقاء الذي تحدث عنه الخليفي في تصريحاته لـ''المساء'' مبرزا أن المستشار الملكي التقاه في فندق بالرباط

''شوف تيفي''

نـــفى المستشار الملكي محمد المعتصم ما جاء على لسان الناشط في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي، بشأن اللقاء الذي تحدث عنه الخليفي في تصريحاته لـ''المساء'' مبرزا أن المستشار الملكي التقاه في فندق بالرباط وكان مساندا للحركة.

وأكد المعتصم في اتصال لـ''المساء'' ، أن ما جاء على لسان الخليفي ''مجرد مغالطات وافتراءات''، بدليل ''التواريخ المغلوطة التي أدلى بها في تصريحاته''، مستهجنا ما جاء على لسان الناشط الخليفي من أن المستشار الملكي أرسل إليه “سيارة مصفحة لتنقله للقائه بفندق بالرباط''، متسائلا باستغراب: ''متى كانت لدي سيارة مصفحة؟''.

وكان الخليفي قد قال في تصريحات لنفس اليومية ''المساء''، ضمن ملف أسبوعي أفردته للحديث عن حركة 20 فبراير مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا مباشرا من محمد المعتصم يطلب منه لقاءه، وهو ما نفاه المستشار الملكي نفيا قاطعا.

 

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