مثير وبالصورة.. صفحة الرجاء الرسمية جبدات جماهير الوداد وفكراتهم في 5 لواحد ﻿

مرة أخرى وللسنة الثانية على التوالي، قامت صفحة فريق الرجاء البيضاوي على فيسبوك، بنشر صورة، ذكرت من خلالها بنتيجة الانتصار أمام فريق الوداد البيضاوي بخماسية سنة 1995.

"شوف تيفي"

مرة أخرى وللسنة الثانية على التوالي، قامت صفحة فريق الرجاء البيضاوي على فيسبوك، بنشر صورة، ذكرت من خلالها بنتيجة الانتصار أمام فريق الوداد البيضاوي بخماسية سنة 1995.

وفور وضع صفحة الرجاء الرسمية لهذه الصورة والتي تضمنت أسماء اللاعبين الذين كان لهم الفضل في فوز الرجاء بخماسية على الغريم التقليدي، تفاعلت الجماهير الرجاوية بكثافة، حيث عبرت عن سعادتها بهذه النتيجة التي ستبقى خالدة في أذهان عشاق النسر الأخضر.

ومن جهتها، تفاعلت الجماهير الودادية مع هذه التدوينة ، حيث كشفت عن تاريخ المواجهات بين الرجاء والوداد، وأكدت أن أكبر نتيجة كانت هي للفريق الأحمر، حيث انتهى اللقاء بانتصاره بسداسية.