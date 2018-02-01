الوداد يؤكد صحوته الكروية على حساب سريع واد زم ﻿

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، نتيجة الفوز للمرة الثانية على التوالي أمام ضيفه فريق سريع واد زم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الإحترافية على

" شوف سبور "

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، نتيجة الفوز للمرة الثانية على التوالي أمام ضيفه فريق سريع واد زم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الإحترافية على أرضية ملعب محمد الخامس.

وافتتح أمين تيغزاوي لاعب فريق الوداد حصة التسجيل في الدقيقة 46، ليعادل عبد الله ديارا لاعب سريع واد زم النتيجة في حدود الدقيقة 54، و أضاف عبد اللطيف نصير مدافع فريق الوداد هدف التقدم في الدقيقة 68، لينهي أليخاندرو كينتانا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة رفع فريق الوداد رصيدة إلى 22 نقطة محتلا الرتبة 9 في حين تجمد رصيد سريع واد زم رصيده في 17 نقطة ليحتل الرتبة 13.