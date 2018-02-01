لشكر وسط زوبعة بعد تصويت شبيبته لصالح ''البوليساريو'' ﻿

في خطوة مثيرة صوتت شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمرة الثانية على التوالي لصالح شبيبة جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك عبر ذراعها الذي وافق على اكتمال عضوية القطاع الطلابي لشباب

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة صوتت شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمرة الثانية على التوالي لصالح شبيبة جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك عبر ذراعها الذي وافق على اكتمال عضوية القطاع الطلابي لشباب الجبهة خلال المؤتمر ال 33 للاتحاد الدولي للشبيبة الاشتراكية ''اليوزي'' المنظم بمدينة ''بيتشيشي'' بمونتنيغرو بعدما نال صفة عضو ملاحظ في المؤتمر السابق المنظم بالعاصمة الألبانية تيرانا.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فمصادرها حضرت أشغال المؤتمر، وأوضحت أن أعضاء ''اليوزي'' صادقوا بالإجماع على قرار يمنح العضوية الكاملة لمنظمة اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما صادقوا بالإجماع على توصية تعاكس الموقف الرسمي المغربي من الصحراء، وتضم حملة من المطالب ستنظر فيها الشبيبة الاشتراكية العالمية وقيادتها المنتخبة.

وأضافت اليومية بأن الخطوة جرت على الكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر، وابلا من الانتقادات من قبل جل أعضاء اللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية الذين اعتبروا القرار موجها من قبل القيادة وتنازلا خطيرا عن الترافع لصالح القضية الوطنية التي لا تقبل المزايدة.

مقابل ذلك، قال مقرب من الوفد الاتحادي إن ممثلي المغرب ''قدموا مداخلة قوية خلال الجلسة العامة تصدت للتوصية الأممية''، مشيرا إلى أن إمكانات الشبيبة الاتحادية متواضعة، لذلك فهي تبذل قصارى جهدها للدفاع عن القضية الوطنية بالوسائل المتاحة من خلال مجالسة مختلف الوفود وتعريفها بمسار القضية والدفاع عنها في ظل الضغط والدفاع عنها، في ظل الثقل الكبير داخل المؤتمر وممولته الرئيسية لتوجيه المواقف وفق ما ينسجم وتوجهاتها.





