أولمبيك خريبكة يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثية نظيفة ﻿

تمكن فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، من تحقيق نتيجة الفوز على الكوكب المراكشي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية ملعب الفوسفاط في

" شوف سبور"



تمكن فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، من تحقيق نتيجة الفوز على الكوكب المراكشي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية ملعب الفوسفاط في خريبكة.



وسجل أهداف "الاوصيكا" كل من آدم نفاتي في الدقيقة 2 ويوسف اوكادي في الدقيقة 47 من ضربة جزاء ويوسف سيكور خلال الدقيقة 67.



وبهذه النتيجة رفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى النقطة 19 ليحتل المركز 12، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند النقطة 21 ، ليحتل المركز العاشر.





