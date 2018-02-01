بعد الياميق.. فريق إيطالي كبير يغازل الكعبي ﻿

بعد أسابيع قليلة على انتقال اللاعب المغربي جواد الياميق إلى نادي جنوى الإيطالي، تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن كون النادي الليغوري مهتم بلاعب مغربي آخر من البطولة الوطنية المغربية.

"شوف تيفي"

بعد أسابيع قليلة على انتقال اللاعب المغربي جواد الياميق إلى نادي جنوى الإيطالي، تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن كون النادي الليغوري مهتم بلاعب مغربي آخر من البطولة الوطنية المغربية.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن صحيفة "إل سيكولو 19" قالت إن إدارة جنوى مهتمة بضم اللاعب المغربي أيوب الكعبي، مهاجم فريق النهضة البركانية، مشيرة إلى أن المستوى الجيد للاعب البالغ من العمر 24 سنة والذي تكون بين فريقي اتفاق للا مريم والراسينغ البيضاوي،وتألق في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، الذي توج فيه هدافا، أصبح محط اهتمام فرق كبرى عالمية.

فإلى جانب فريق جنوى الإيطالي، كانت تقارير إعلامية كثيرة قد تحدثت عن كون نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يضع اللاعب المغربي تحت راداراته.