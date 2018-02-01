فـضيــــحة.. وسيط إلكتروني ينسق للمغربيات مع الخليجيين عبر ''الواتساب'' لأجل ممارسة الجنس الجماعي بالملايين..(تفـــاصيل جد صادمة) ﻿

تداول أحد النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تسجيلات صوتية ومحادثات عبر تطبيق ''واتساب'' تعود إلى أحد الأشخاص وهو يـمتهن وظيفة التوسط بين المغربيات وبعض الخليجيين .

''شــوف تيفي''

تداول أحد النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تسجيلات صوتية ومحادثات عبر تطبيق ''واتساب'' تعود إلى أحد الأشخاص وهو يـمتهن وظيفة التوسط بين المغربيات وبعض الخليجيين .

وفي بعض التسجيلات يتوعد إحدى الفتيات المخاطبات بالنسبة إليه أنه سيوفر لها مبالغ مالية كبيرة، شريطة أن تمارس الجنس بشكل جماعي مع بعض الخليجيين بأماكن مخصصة للجنس الجماعي بمدينة مراكش .

في ذات الوقت يتباهى فيها بآثار النعمة التي ظهرت على العديد من المغربيات ، بفضل تقديمهن أجسادهن على أسرة المتعة بمراكز التدليك لرجال خليجيين .

هــذا وهناك تسجيلات أخرى ينقل فيها جلساته في شقق فاخرة، محاطا بأجود أنواع الخمور والهدايا التي يحصل عليها، سيما السيارات الفاخرة.

وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تعرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ، وهي الظاهرة التي أساءت إلى صورة بعض المغربيات في دول الخليج، بحيث أصبحن يستحيين من مزاولة مهامهن نظرا لما يفعله البعض سواء داخل المغرب أو خارجه.





