بعد بنشرقي: أزارو يتلقى عرضا بقيمة 8 ملايير ﻿

رفض الأهلي المصري لكرة القدم عرضا بقيمة 8 ملايير سنتيم للتخلي عن هدافه وليد أزارو للنصر السعودي، لرغبته في الاحتفاظ بنجمه من أجل التوقيع على مشاركة جيدة بدوري أبطال إفريقيا، الذي خسر نهايته

"شوف تيفي"

رفض الأهلي المصري لكرة القدم عرضا بقيمة 8 ملايير سنتيم للتخلي عن هدافه وليد أزارو للنصر السعودي، لرغبته في الاحتفاظ بنجمه من أجل التوقيع على مشاركة جيدة بدوري أبطال إفريقيا، الذي خسر نهايته الأخيرة بعد هزيمته أمام الوداد بهدفين لواحد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن تقارير إعلامية مصرية، أكدت أن النصر يستعد لتقديم عرض جيد للأهلي للظفر بخدمات وليد أزارو في الصيف المقبل، بعد تخليه عن الليبيري وليام جيبور اللاعب السابق للوداد البيضاوي وهداف البطولة الاحترافية في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.





