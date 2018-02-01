الـحموشــي يعفــــي مسؤولين كبارا بأكـــادير ﻿

أصــدرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من القرارات التأديبية في حق خمسة من المنتسبين إليها بولاية أمن أكادير.

"شــوف تيفي"

أصــدرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من القرارات التأديبية في حق خمسة من المنتسبين إليها بولاية أمن أكادير.

وفي هذا الصــدد ، أصدر عبد اللطيف الحمـوشي، المدير العام للأمن الوطني، نهاية الأسبوع قرارات تأديبية أولية في حق خمسة من المسؤولين الأمنيين بمطـار أكادير المسيرة.

وحسب مصادر "الصباح" فإن ولاية أمن أكادير توصلت أمس السبت بخمسة قرارات إعفاء وتأديب تخص رئيس مفوضية شرطة مطار أكادير المسيرة ، رفقة أربعة أمنيين بمفوضية أمن المطار برتب مختلفة كشفت التحقيقات ضلوعهم في التهم المنسوبة إليهم.

وأكدت ذات المصادر أن المدير العام للأمن الوطني ، وتبعا للنتائج الأولية للتحقيقات، أعفى المسؤول الأول من مفوضية المطـار، من مهامه وقرر تنقيله إلى الرشيدية بدون مهمة ، فضلا عن توجيه إنذار له.

كما أعفى نائبه وعونه المباشر من مسؤولياته بأكادير، وتم تنقيله إلى سيدي قاسم مع إصدار عقوبة إنـذار في حقه، وتم أيضا تنقيل أمنيين آخرين هما مقدم الشرطة "م.ب" والضابط "ع.ف" إلى المصلحة الإدارية الولائية بدون مهمة، مع عقوبة إنذار.