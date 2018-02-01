مثير...المغرب يوجه ضربة موجعة لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ﻿

علق المغرب تعامله التجاري مع كوريا الشمالية وأعرب عن التزامه الراسخ بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.

"شوف تيفي"

علق المغرب تعامله التجاري مع كوريا الشمالية وأعرب عن التزامه الراسخ بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.

وحسب ما كشف عنه موقع "rfa" الكوري الجنوبي خلال الأسبوع الجاري، فإن المغرب خرج بتقرير، أكد من خلاله عدم وجود تعامل تجاري مع كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المغرب كذلك منع الدخول في أي نشاط دبلوماسي مع بلاد الرئيس "كيم جونغ أون".

وأشار الموقع ذاته أن المغرب لم يدخل في أي نشاط عسكري مع كوريا الشمالية، وأصدر أوامره بتفتيش السفن الكورية الشمالية المشتبه بها .





