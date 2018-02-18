مؤلم وبالصور..بنت البوليسي اللي قتل ثلاثة من زملائه بمنطقة بلقصيري تكشف تفاصيل تدمي القلوب ﻿

بعد أشهر من وفاته وسط سجن مدينة القنيطرة، عقب تورطه في قتل ثلاثة من زملائه بمنطقة بلقصيري، خرجت فاطمة الزهراء ابنة الشرطي ''حسن البلوطي'' عن صمتها ونشرت تدوينة طويلة، كشفت من خلالها عن العديد من

"شوف تيفي"

بعد أشهر من وفاته وسط سجن مدينة القنيطرة، عقب تورطه في قتل ثلاثة من زملائه بمنطقة بلقصيري، خرجت فاطمة الزهراء ابنة الشرطي "حسن البلوطي" عن صمتها ونشرت تدوينة طويلة، كشفت من خلالها عن العديد من المعطيات المؤلمة التي تدمي القلوب وتهز النفوس.

وكشفت فاطمة الزهراء على أنها عاشت رفقة والديها وإخوته بمدينة تطوان، قبل الانتقال للعيش بمدينة الصويرة، حيث أحبت موسيقى "كناوة"، قبل أن تنتقل الأسرة إلى مدينة بلقصيري التي وصفتها بالمدينة المشؤومة، عقب واقعة قتل والدها لزملائه بواسطة سلاحه الوظيفي.

وأوضحت فاطمة الزهراء بأنها يوم الواقعة، كانت تنتظر عودة والدها من العمل من أجل السفر، قبل أن تتفاجأ هي ووالدتها وشقيقتها باتصال هاتفي يخبرهم بارتكاب والدها "حسن" للجريمة المذكورة، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى الدائرة الأمنية التي يعمل بها والدها، ووقفت على تجمع العشرات من ساكنة منطقة بلقصيري حول الدائرة.

وأبرزت فاطمة الزهراء بأن أسرتها وبعد سجن والدها، عاشت الفقر قبل أن تعمل والدتها، مشيرة إلى أن الخبر المفجع الثاني، كان هو وفاة والدها داخل السجن، مؤكدة بأن ذكرى والدها ستبقى خالدة وموسيقى "كناوة" هي من الأمور التي تذكرها بحسن البلوطي.



