غاريدو.. الجيش الملكي أظهر قتالية كبيرة ويستحق الاحترام ﻿

يرى خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن فريق الجيش الملكي أظهر قتالية كبيرة خلال مباراة كلاسيكو الرباط برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور

يرى خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن فريق الجيش الملكي أظهر قتالية كبيرة خلال مباراة كلاسيكو الرباط برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأوضح غاريدو، أن إهدار ضربة جزاء أثر سلبا على مردودية اللاعبين خاصة بعد تلقى هدف التقدم في لحظة كانت المجموعة قريبة من تعويض ركلة محسين ياجور بهدف رائع.

وأفاد مدرب الرجاء، أن حكم المباراة اقترف العديد من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة والأكثر من ذلك كانت هناك العديد من الهفوات بين الحكام الثلاثة في غياب التفاهم بين المجموعة.



وتابع قائلا :" فريق الجيش الملكي يستحق الاحترام لقد كانت مباراة جيدة ".