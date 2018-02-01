خيري.. ياجور من منح الفوز للجيش الملكي ﻿

قال عبد الرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي، اليوم الأحد، أن مستوى مباراة كلاسيكو الرباط أمام فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية تؤكد أن الكرة المغربية في

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قال عبد الرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي، اليوم الأحد، أن مستوى مباراة كلاسيكو الرباط أمام فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية تؤكد أن الكرة المغربية في تطور مستمر.

وأفاد خيري خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أن تضييع محسين ياجور مهاجم فريق الرجاء ركلة جزاء ساهم بقوة في تحقيق نتيجة الفوز مؤكدا أن لاعبيه تحرروا خلال اللقاء وقدموا مستوى عال جدا خاصة على المستوى البدني.

وتابع قائلا :" الفوز على الرجاء سينعش آمال فريق الجيش الملكي لاحتلال المراكز الأولى ولم لا الفوز بلقب البطولة".