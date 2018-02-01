الجيش الملكي يفوز على ضيفه الرجاء الرياضي بهدفين لواحد ﻿

حقق فريق الجيش الملكي فوزا مهما على ضيفه فريق الرجاء الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جرت بين الطرفين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

حقق فريق الجيش الملكي فوزا مهما على ضيفه فريق الرجاء الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جرت بين الطرفين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف المباراة كل من محمد كمال في الدقيقة 18 قبل أن يعادل عبد العظيم خضروف للرجاء في حدود الدقيقة 22، و قبل نهاية الشوط الأول سجل المهدي برحمة هدف الفوز للفريق العسكري، في الدقيقة 41 من ضربة حرة رائعة.

وبهذا الفوز رفع الجيش الملكي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الرجاء الرياضي في 31 نقطة، في المركز الأول.