بعدما تقدم بشكايته قــائد يقول لمواطن بالدار البيضاء : ''دخل سوق راسك أش بغيتي بهـاذشي'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من شكاية تم رفها للعديد من الجهات ، والتي تشير إلى الحديقة العمومية المتواجدة بشارع الهاشمي الفيلالي تادرات - كاليفورنيا بالدار البيضاء ، مبرزة أن الحديقة العمومية تم

''شــوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من شكاية تم رفها للعديد من الجهات ، والتي تشير إلى الحديقة العمومية المتواجدة بشارع الهاشمي الفيلالي تادرات - كاليفورنيا بالدار البيضاء ، مبرزة أن الحديقة العمومية تم استغلالها من طرف سانديك وقام بحفر بئر بها بطريقة عشوائية بدون مراعاة لخطورته على المواطن ، كما قام بتركيب باريارات محاطة بالكهرباء، وحيث أن الخيوط الكهربائية المركبة عشوائية يستخدم بها مضخة البئر و المرحاض بطريقة عشوائية.

وفي هذا الصدد أوضـح المشتكي (أ.و) مصرحا '' أنني فرد من الساكنة وأسدد واجبات السانديك شاملة، واجبات الملك العمومية كيف يعقل أنني أسدد واجبات سانديك شاملة للملك العمومي ورغم تسديد واجباتي فإن الحديقة تعاني من أضرار قاسية، لا من يحافظ عليها، ولا من ينظفها نهائيا ''

وأضــاف أنه سبق أن وجه شكاية حول رفع الضرر على الملك العمومي الذي لحقه جراء الحديقة الكائنة بإقامة بين المدينة رياض الاندلس - كاليفورنيا بالبيضاء مع العلم أن الشكايات وجهها إلى كل الجهات ولكن مع الأسف الشديد الحال لازال مستمرا على حاله حيث أن المرحاض تم إزالته بأمر من السيد عامل المنطقة وحيث أن الباريار تمت إزالتها ولكن الأماكن الخاصة بالباريار لازالت في مكانها ولم تتم إزالتها كليا لأنها تتحكم بالكهرباء وخيوطها لازالت مركبة في مكانها لأنه اثناء الليل يقوم باستغلاله وتركيب الباريار الرابع أي يقوم بإرجاع في مكانه أثناء الليل مستغلا الملك العمومي بطريقته الخاصة وبطريقة عشوائية .

وأكد أنــه لا زال مغلقا إلى يومنا هذا وأن البئر الذي تم حفره بطريقة عشوائية حفره السانديك ولازال مستمرا وأنه يشكل خطرا على الأطفال والساكنة والمواطنين وأن الخيوط المركبة عشوائية هي الأخرى تشكل خطرا على المواطن، مشددا أنه تم توجيه شكاية إلى عمدة المدينة وأنه سبق واستقبله عامل عمالة عين الشق وتوعد بحل المشكل ، مردفا أنه راسل العديد من الجهات وتفاعلت مع الشكاية بشكل إيجابي، إلا أن السيد قــائد المنطقة لم ينفذ تعليمات السيد العامل كليا وأنه انحاز إلى السانديك مع العلم أن السيد العامل أعطى تعليماته الفورية إلى القائد المنطقة والباشا.

وفي ذات الموضوع زاد قائلا '' لكن مع الأسف الشديد الضرر لا زال مستمرا إلى يومنا هذا وحيث أن السيد قائد منطقة عين الشق مقاطعة الشريفة قال لي مباشرة ادخل سوق راسك اشبغيتي في هاذ الشي...'' معبرا عن استيائه من تصرف القائد والأسلوب الذي عامله به ، لاسيما بعد الخطابات الملكية الأخيرة والتي وجهت إلى المسؤولين للحرص على حاجيات المواطنين والأخذ بعين الاعتبار النص الدستوري الصريح الذي يؤكد ''ربط المسؤولية بالمحاسبة''.





