عاجل..بادو الزاكي قريب من تدريب هذا الفريق الجزائري ﻿

أصبح المدرب المغربي بادو الزاكي، قريبا من تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعد أن قامت إدارته، يومه الأحد، بإقالة المدرب نور الدين سعدي، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الفترة

''شوف تيفي''

أصبح المدرب المغربي بادو الزاكي، قريبا من تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعد أن قامت إدارته، يومه الأحد، بإقالة المدرب نور الدين سعدي، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة المخيبة أمام دفاع تاجنانت برسم الجولة الـ 20 لرابطة موبيليس الأولى.

وحسب ما كشف عنه موقع ''سبق بريس'' الجزائري قبل قليل من يومه الأحد، فقد رضخ المسؤول الأول بالشبيبة فريد ملّال لضغوطات الأنصار الذين طالبوا مطولا بإقالة سعدي من تدريب النادي، بعدما فشل في إعادته إلى سكة الانتصارات.

وأوضح الموقع ذاته بأن مصادر مقربة من فريق شبيبة القبائل، أكدت له أن المغربي بادو الزاكي سيتولى مهمة تدريب الفريق، وهي المهمة التي كان قريبا منها قبل تعيين المدرب المقال، إذ من المنتظر أن يحل بالجزائر اليوم أو غدا للدخول في مفاوضات رسمية ووضع النقاط على الحروف.