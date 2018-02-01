هاذ شي خطير..ذبح شيخ عندو 90 سنة بالعرائش+تفاصيل مرعبة ﻿

عثر راعي غنم أمس السبت، على شخص في عقده التاسع، مذبوحا ومرميا بحقل يوجد بأحد دواوير جماعة بني جرفط ضواحي مدينة العرائش.

''شوف تيفي''

عثر راعي غنم أمس السبت، على شخص في عقده التاسع، مذبوحا ومرميا بحقل يوجد بأحد دواوير جماعة بني جرفط ضواحي مدينة العرائش.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم رفع الأدلة من مسرح الجريمة لمعاينة جثة الضحية البالغ من العمر قيد حياته 90 سنة.

وأكدت المصادر ذاتها أن أسباب هذه الجريمة ما تزال مجهولة إلا أن المعطيات المتداولة بين أبناء الدوار، تشير إلى أن الشيخ الذي يقطن بمدينة العرائش، يملك منزلا بالدوار، ومن المحتمل أن يكون ضحية شباب استغلوا منزله لقضاء ليال حمراء مع فتيات.