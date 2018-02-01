الأمن يمنع (كورتيج ) جماهير الرجاء بالرباط ﻿

أكد موفد '' شوف سبور'' أن السلطات الأمنية بمدينة الرباط قررت منع ''كورتيج'' أنصار فريق الرجاء الرياضي داخل المدينة ، نحو مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، لتشجيع فريقها خلال الكلاسيكو بين الرجاء

''شوف سبور''

أكد موفد '' شوف سبور'' أن السلطات الأمنية بمدينة الرباط قررت منع ''كورتيج'' أنصار فريق الرجاء الرياضي داخل المدينة ، نحو مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، لتشجيع فريقها خلال الكلاسيكو بين الرجاء الرياضي و الجيش الملكي، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية.

وأضاف الموفد، أن هذا القرار يأتي من أجل تفادي وقوع أعمال الشغب وفوضى بين جماهير الفريقين قبل المباراة و بعد المباراة .

ويذكر أن الكلاسيكو بين الرجاء الرياضي و الجيش الملكي سيجرى اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.